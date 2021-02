OM - Nasser Larguet savoure chaque instant sur le banc

Nasser Larguet a remporté, ce mercredi, sa première victoire en Ligue 1 à la tête de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur intérimaire des Phocéens, qui a remplacé au pied levé André Villas-Boas, a déjà disputé son 5ème match sur le banc et continuera, le temps de trouver un nouveau technicien. Mais pour le Marocain, normalement directeur du centre de formation, le plaisir est présent.

"En toute honnêteté, je ne me projette pas sur l'avenir. J'essaie de savourer chaque instant avec cette équipe, de lui amener ce que je sais faire. Il y a des bonnes choses et peut-être des moins bonnes. j'essaie de les faire avancer et de leur donner confiance, de retrouver les valeurs du football et du football de l'OM, avec de l'engagement, plus de confiance et l'envie de donner aux gens qui regardent le football du plaisir aussi. S'ils en prennent sur le terrain, ils en donneront au public. C'est ce que j'essaie de faire. Donc se prendre au jeu... Dans mes 37 ans de métier, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir et je me suis pris au jeu, même avec mes jeunes" a-t-il déclaré.