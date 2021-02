OM - Nasser Larguet se satisfait du point de pris face à Nantes

L'Olympique de Marseille s'est fait accrocher (1-1) par le FC Nantes ce samedi après-midi dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Alors qu'ils ne semblaient pas être en danger, les Olympiens se sont fait piéger sur un pressing des Canaris qui a provoqué une maladresse de Steve Mandanda et permis aux Nantais d'ouvrir le score. Les Phocéens sont néanmoins parvenus à égaliser et repartir avec un point de la Beaujoire, une satisfaction pour Nasser Larguet.

"Je pense que c'est un bon point dans notre situation. On a fait une première mi-temps correcte, on a bien débuté la deuxième. On a pas pesé sur l'adversaire. On connaissait ses qualités, son bloc très compact. On n'a pas trouvé beaucoup de solutions si ce n'est avec Dimitri quand il était bien placé dans les intervalles, éventuellement sur les côtés. Mais on n'a pas vraiment d'occasions franches. Mais, c'est une satisfaction car quand on prend un but sur ce fait de jeu-là, dans une situation où on aurait pu voir des joueurs démobilisés mais au contraire, ils ont été solidaires, ont continué à travailler. Ils ont eu de l'abnégation et son récompensés par ce but avec une bonne action de jeu avec Dimitri dans l'axe et du monde dans les seize mètres. On était quasiment quatre joueurs sur le centre de Yuto. Le point me satisfait avec l'état d'esprit des joueurs" a déclaré l'entraineur marseillais en conférence de presse.