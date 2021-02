OM - Nasser Larguet sous le charme de Boubacar Kamara

L'Olympique de Marseille réalise une saison très compliquée. Entre l'élimination en phase de poule de poule de la Ligue des champions, les mauvais résultats en Ligue 1, l'attaque de la Commanderie et la démission d'André Villas-Boas, les satisfactions sont rares du côté de la Canebière cette année. Parmi les points positifs, Boubacar Kamara a continué sa montée en puissance et est devenu l'un des tauliers du club phocéen. Présent en conférence de presse ce vendredi, Nasser Larguet a tenu à saluer les prestations de son joueur.

"Au milieu, contre le PSG, il a été performant et, contre Auxerre, en le reculant en défense, il m'a beaucoup satisfait, surpris, encore une fois par sa performance. Le brassard lui a donné encore une autre qualité, celle de commander ses partenaires. On le voit parfois discret sur le terrain. Mais il fait son job, en plus un job collectif" a déclaré le technicien phocéen.