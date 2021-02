OM - Nasser Larguet sous le charme de Pol Lirola

Afin de pallier le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, l'Olympique de Marseille était à la recherche depuis de nombreux mois d'une doublure à Hiroki Sakai. L'international japonais enchainaient les rencontres et ne pouvait pas souffler sur cette première partie. Pablo Longoria a donc ramené cet hiver Pol Lirola de la Fiorentina grâce à un prêt avec option d'achat. Après plusieurs match correctes, l'Espagnol a livré une excellente prestation face à Auxerre ce mercredi et délivré deux passes décisives. Présent en conférence de presse après la rencontre, Nasser Larguet a dressé des louanges à l'ancien joueur de la Viola.

"Il est en train de monter en puissance, ce qui est la preuve que certains joueurs ont besoin de plus de temps de jeu. Il a fait un match plein. Il est passeur décisif sur les deux buts. Il me plaît. Il a de l'engagement, de l'envie d'aller de l'avant, il défend bien. Il me paraît intéressant sur ce poste-là" a déclaré l'entraineur de l'OM