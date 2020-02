OM - Nemanja Radonjic atteint d'une pubalgie !

Nemanja Radonjic, qui n'a plus joué depuis le 8 février, est atteint d'une pubalgie, a indiqué André Villas-Boas ce vendredi en conférence de presse. Le jeune attaquant serbe (23 ans), qui affichait un bel état de forme depuis l'automne dernier (6 buts marqués entre fin novembre et début février) devrait être disponible pour le déplacement à Lille dimanche, mais son absence pourrait ensuite s'étendre sur plusieurs semaines, en cas d'opération.

"On décidera si on l'opère ou non après Lille", a déclaré l'entraîneur portugais. "La douleur est intense. Il ne peut pas s'entraîner. Si on l'opère, ce sera trois semaines d'absence." Cela nous emmènerait jusqu'à début mars, avec un retour possible sur le terrain de Montpellier (14 mars, 29e journée de Ligue 1) ou dans le Classique contre le PSG, une semaine plus tard (22 mars, 30e journée).