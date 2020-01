OM - Nemanja Radonjic n'a jamais douté

Après une première saison très décevante - complètement ratée diront certains - sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic (23 ans) a retrouvé de sa superbe en ce nouvel exercice, sous les ordres d'André Villas-Boas. En conférence de presse, l'international serbe (4 buts et 1 passe décisive en 16 matches de Ligue 1) est revenu sur cette passe difficile et assure qu'il n'a jamais douté.

À lire aussi : Le petit tacle de Nemanja Radonjic à Rudi Garcia

"Je n'ai jamais eu le moindre doute sur la qualité de mon jeu. J'ai eu besoin d'avoir du temps pour m'adapter au jeu du championnat, mais je pense maintenant avoir fait mes preuves et j'espère être encore meilleur. Je ne lis pas les médias français. Je ne base pas ma vie sur ça. On sait que les joueurs dans le foot sont critiqués. Moi ce qui m'intéresse c'est l'avenir et mes progrès", a-t-il confié.