OM - Niels Nkounkou explique pourquoi il a décidé de rejoindre Everton

L'Olympique de Marseille rencontre quelques difficultés depuis de nombreux mercatos pour renforcer le côté gauche de sa défense. Si Jordan Amavi réalise des performances convaincantes, l'ancien joueur de l'OGC Nice a pendant longtemps joué sans avoir une réelle doublure. André Villas-Boas aurait pu compter sur son centre de formation et Niels Nkounkou pour faire tourner au poste d'arrière gauche, mais le jeune espoir a préféré refuser cet été le contrat professionnel proposé par les dirigeants marseillais et rejoindre Everton. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le défenseur de 20 ans a justifié son choix.

"J'ai préféré partir parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient évoluer au poste de latéral gauche. J'avais besoin de temps de jeu et Everton pouvait m'en donner. La saison dernière, il y avait seulement Amavi mais Villas-Boas a essayé Sakai à gauche, parfois même Sarr, et Saîf (Khaoui) a aussi fait quelques apparitions. Je sentais vraiment que ça allait être compliqué pour moi. J'ai préféré prendre le risque de partir. (...) Je n'ai pas eu de discussion avec lui (André Villas-Boas). Avec la crise du coronavirus, c'était très difficile d'échanger avec le coach ou le directeur sportif, d'ailleurs. Le départ d'Andoni Zubizarreta n'a pas arrangé les choses. Je m'entendais bien avec lui et à partir de ce moment-là, j'ai choisi de partir. Le projet d'Everton m'avait déjà bien accroché en cours de saison. Ils m'ont suivi tout au long de la saison, ils sont venus me voir à plusieurs matches, j'ai eu des discussions, des rendez-vous. La discussion que j'ai eue avec Carlo Ancelotti m'a définitivement convaincu. Il connaît le Championnat de France, il parle français, c'est bénéfique pour moi. Il m'a dit ce qu'il comptait faire de moi. Ça m'a encore plus boosté. C'est un bon projet d'apprentissage pour moi" a assuré l'international français U19.