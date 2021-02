OM - Noël Le Graët apporte son soutien à Jacques-Henri Eyraud

Noël Le Graët a officialisé il y a quelques semaines sa candidature pour un quatrième mandat au poste de président de la Fédération française de football. D'ici les élections qui se tiendront le 13 mars prochain, le dirigeant breton rend visite aux différentes ligues du territoire dans le cadre de sa campagne et se trouvait cette semaine à Ligue Méditerranée de football. Le journal La Provence en a profité pour interroger le président de la FFF sur la crise qui touche l'Olympique de Marseille.

"L'OM est un club extrêmement important pour nous. On a besoin de Marseille, je ne peux que demander aux gens de se calmer, d'attendre un petit peu. L'OM est un énorme club, partout où il joue, les stades sont pleins habituellement. La presse utilise aussi souvent l'OM pour vendre ses papiers. Je regrette vivement cette crise. On a besoin d'un bon OM" a-t-il déclaré avant d'évoquer les incidents survenus à la Commanderie. "Cela ne me concerne pas. Tous ces présidents qui se font chahuter quand leur équipe perd, avouez que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas mérité. Tout le monde ne peut pas gagner. Regardez le classement, c'est très serré. L'OM n'est pas loin. Il y a une légère crise, mais cela ne mérite pas autant d'excès" a conclu Noël Le Graët.