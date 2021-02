OM - Noël Le Graët prend la défense de Jacques-Henri Eyraud

Depuis son arrivée sur la Canebière, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, fait l'objet de très nombreuses critiques. Celles-ci sont d'ailleurs de plus en plus insistantes et virulentes. En effet, les supporters phocéens ont récemment exigé le départ du dirigeant dans les plus brefs délais. Invité à commenter la chaude actualité des Ciel-et-Blanc, Nöel Le Graët, le président de la Fédération Française de Football (FFF), a apporté son soutien au dirigeant marseillais.

"L'OM est un club extrêmement important pour nous. On a besoin de Marseille, je ne peux que demander aux gens de se calmer, d'attendre un petit peu. (...) Tous ces présidents qui se font chahuter quand leur équipe perd, avouez que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas mérité. Tout le monde ne peut pas gagner. Regardez le classement, c'est très serré. L'OM n'est pas loin. Il y a une légère crise, mais cela ne mérite pas autant d'excès", a estimé Noël Le Graët chez nos confrères de La Provence.