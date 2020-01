OM - Nouvel entretien entre Villas-Boas et Eyraud lundi

Après une semaine très agitée en coulisses suite aux déclarations d'André Villas-Boas au sujet de l'arrivée surprise de Paul Alridge, l'Olympique de Marseille a fait le travail face à Granville (0-3) et n'a pas semblé perturbé. Et pour cause, après la qualification, l'entraîneur portugais a expliqué qu'il s'était entretenu avec son président au lendemain de ses propos en conférence de presse.

Ce dimanche, le quotidien La Provence explique qu'une nouvelle rencontre est prévue lundi entre les deux hommes. De quoi définitivement oublier cet épisode ?