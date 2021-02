OM - Ntcham espère faire de grandes choses avec le club

Arrivé à Marseille lors du dernier jour du mercato, en prêt avec une option d'achat fixée à 6 millions d'euros en provenance du Celtic, Olivier Ntcham (24 ans) a affiché ses nouvelles ambitions dans une interview sur le site du club phocéen.

"C’est un immense plaisir de signer pour l’Olympique de Marseille. Je n'y croyais pas au début, mais plus les minutes avançaient, plus j’y croyais. L’OM c’est le plus grand club de France, avec la plus grosse ferveur et les plus grands supporters. Ils ont accompli de grandes choses dans le football français et européen aussi. C’est un nouveau challenge pour moi, je vais apporter ma personnalité dans le vestiaire, le dynamiser, apporter beaucoup de positivité, j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble" a déclaré le milieu de terrain.