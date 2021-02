OM - Objectif Ligue Europa pour Nasser Larguet et l'OM

Malgré une horrible série de sept matches de rang sans victoire, qui a pris fin mercredi soir au Vélodrome face à l'OGC Nice (succès 3-2), l'Olympique de Marseille, septième du classement (37 points) n'est qu'à un tout petit point de l'Europe et de la cinquième place, actuellement occupée par le Stade Rennais FC, que les Phocéens affronteront bientôt en match en retard. Pour Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim des Ciel-et-Blanc, l'objectif est clair : son équipe doit accrocher la Ligue Europa au terme de la saison.

"La Ligue Europa est notre objectif, on a montré qu'on était capables de revenir à la 6ème place et le match en retard pourrait nous faire passer dans le top 5. La place actuelle est conforme au statut des joueurs, mais si on continue comme ça, on peut aller encore plus haut", a indiqué le technicien olympien en conférence de presse ce vendredi après-midi. Pol Lirola, son latéral droit, est sur la même longueur d'onde : "Notre objectif c'est le Top 5. Et ça commence contre Nantes, on doit prendre les 3 points".