OM - Ocampos : 'Bielsa, c'est le Professeur dans La Casa de Papel'

Dans les colonnes de la presse argentine, Lucas Ocampos (25 ans) s'est remémoré le passage de Marcelo Bielsa à l'OM. Pour l'ailier, son compatriote et technicien peut être comparé au Professeur de La Casa de Papel.

Marcelo Bielsa n’aura passé qu’une seule saison à l’Olympique de Marseille, en 2014-2015. Mais ce court passage dans la cité phocéenne a suffi pour que le technicien argentin marque à tout jamais l'histoire des Ciel-et-Blanc, ainsi que celle des joueurs qu'il a entraînés. Lucas Ocampos, qui a évolué sur la Canebière entre 2015 et 2019 (27 buts et 14 passes décisives en 132 matches), n'oubliera pas son aventure sous les ordres de son compatriote. En effet, lors d’une interview accordée à TyC Sports, l’ancien ailier de l'OM a dit tout le bien qu’il pensait de l'actuel entraîneur de Leeds United.

"C’était unique d’être dirigé par Bielsa. Je ne le connaissais pas. Il y avait beaucoup de commentaires à son sujet. Son adjoint m’a appelé et m’a dit que Marcelo voulait parler avec moi. J’ai eu une conversation avec lui, j’ai pris mes affaires et je suis allé à Marseille. Du mardi au samedi, je n’ai eu aucun contact avec Bielsa, pas même à l’entraînement. Lui, il a une autre façon de toucher le joueur, il enseigne à distance. Pour moi, c’est l’un des plus grands entraîneurs que j’ai eu. C’était le Professeur de La Casa de Papel", a lancé le désormais joueur du FC Séville.

L’ancien élément de River Plate, plongé dans ses souvenirs, conserve d’ailleurs un sentiment tout particulier de son premier match sous la tunique phocéenne. "Avant la fin de la première mi-temps, nous perdions 1-0 et il m’a appelé. Il m’a dit d’aller m’échauffer dans le vestiaire ! Dix minutes après mon entrée, j’ai marqué un but. Peu de temps avant la fin du match, un joueur a été expulsé et Bielsa m’a sorti. C’était très étrange de sortir après être entré en jeu. Je peux écrire un livre sur ces débuts ! Plus tard, Marcelo m’a expliqué pourquoi il m’avait fait sortir et j’ai compris. Il l’a fait parce que c’était la meilleure chose pour l’équipe", a conclu Lucas Ocampos.