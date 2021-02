OM - Olivier Ntcham affiche son bonheur

Arrivé à Marseille dans les dernières minutes du mercato hivernal, Olivier Ntcham (24 ans) va tenter de s’imposer à l’Olympique de Marseille, malgré le contexte particulier. En effet, la venue du milieu de terrain français n'était pas souhaitée par André Villas-Boas, qui a présenté sa démission après son transfert.

"Je suis très heureux d’avoir rejoint la famille marseillaise. C’est un plaisir d’honorer le maillot d’un grand club tel que Marseille !", a indiqué le joueur prêté par le Celtic sur Twitter.

