OM - Olivier Ntcham réplique à André Villas-Boas

Olivier Ntcham a été présenté à la presse en cette après-midi. L'occasion pour le nouveau milieu de terrain de l'OM de répondre à André Villas-Boas, par un petit tacle.

Officiellement présenté ce mardi après-midi à la presse, Olivier Ntcham, le nouveau milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, n'a pu échapper aux questions concernant la sortie d'André Villas-Boas, qui avait indiqué avant sa mise à pied ne pas vouloir de lui. Prêté par le Celtic Glasgow le 1er février, dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, l'ancien international Espoirs qui, hasard du calendrier, fête ses 25 ans aujourd'hui, a adressé un petit tacle au technicien portugais.

"On m’a rapporté ces paroles, ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs, l’OM me voulait, Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant", a assuré le joueur prêté avec option d'achat (5 M€), et de se laisser aller ensuite à une étonnante révélation, restée sous silence jusqu'à présent.

"Son agent voulait un mandat exclusif que je n'ai pas accepté"

"Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde j’aurais refusé de venir ici. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant", a ainsi confié le natif de Longjumeau, qui ne regrette pas du tout son choix.

"En aucun cas j’aurais douté de venir ici. Que la situation soit bonne ou mauvaise, Marseille ne se refuse pas. C’est comme quand le Barça ou le Real t’appelle, tu ne dis pas non. Pour moi en tant que Français, Marseille ça reste Marseille", a-t-il assuré, et de conclure en évoquant son intégration, qui se passe on ne peut mieux : "J’ai été très bien accueilli par tout le groupe, malgré le fait que je ne me sois pas encore entrainé".