OM - Olivier Pickeu dément tout contact avec JH.Eyraud, mais...

Un temps pressenti pour prendre le poste de "head of football", offert par Jacques-Henri Eyraud et l'OM suite au départ d'Andoni Zubizarreta, Olivier Pickeu assure dans une interview à L'Equipe qu'il ne s'est jamais entretenu avec le président marseillais. "J'ai fait un démenti. Je n'ai pas rencontré le président. Et si d'aventure j'étais en contact avec l'OM, ce n'est pas moi qui dirais quoi que ce soit", a assuré l'ancien manager général d'Angers.

Egalement interrogé par nos confrères de Ouest-France sur la rumeur OM, il leur a répondu : "vous ne saurez pas ce qui se passe !" Pas de quoi éclaircir la situation à Marseille, où une offre de rachat devrait d'ailleurs être formulée prochainement à Frank McCourt.