OM - Pablo Longoria fait le point sur la recherche du nouvel entraîneur

En conférence de presse ce mardi après-midi, Pablo Longoria, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a évoqué la recherche d'un remplaçant à André Villas-Boas. Interrogé sur la piste menant à Jorge Sampaoli, l'actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro, le dirigeant olympien est resté assez évasif, arguant qu'il n'aime pas "nourrir les spéculations".

"Dans le foot on parle toujours de trois périodes: le passé, le présent - nous sommes contents du travail de Nasser (Larguet) qui cherche à changer la dynamique actuelle - et le futur. Je n’aime pas décider dans la précipitation. On regarde toujours le projet du club à court, moyen et long terme. Les décisions prises doivent aider le club à l’avenir. Parler de noms aujourd’hui, c’est nourrir les spéculations, et je n’aime pas les spéculations", a d'abord déclaré Pablo Longoria, et de reconnaître ensuite à demi-mot certains rapprochements : "On travaille sur différentes pistes. Il y a des pistes avancées, reconnait-il, d’autres à l’état de contacts. Mais nous allons prendre la meilleure décision pour le futur du club. Quand vous choisissez un coach, vous devez toujours penser à l’avenir du projet".

Le Head of Football des Ciel-et-Blanc a ensuite été interrogé sur la durée potentielle de l'interim assuré par Nasser Larguet. Là encore, le dirigeant ne s'est pas montré très précis sur le sujet : "On prendra la décision quand ce sera le moment. Aujourd’hui nous sommes très contents du travail quotidien de Nasser, vraiment je le remercie pour ce qu’il fait. Combien de temps ça durera ? Le temps nécessaire pour trouver la bonne personne pour le projet du club", a ainsi fait savoir Pablo Longoria.