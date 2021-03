OM - Pablo Longoria n'a pas peur de son nouveau poste

Arrivé en tant que directeur sportif, Pablo Longoria est devenu président de l'Olympique de Marseille suite au départ de Jacques-Henri Eyraud. Une promotion rapide qui n'effraie pas le dirigeant espagnol, seulement âgé de 34 ans, comme il l'a confié sur RMC.

"C'était une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. C'est une succession d'évènements, et on m'a demandé. J'ai toujours eu de l'ambition, de la réussite et je me suis posé la question de savoir si j'étais préparé ou non pour prendre cette responsabilité. Je me suis dit que j'étais préparé. Je connais le club, même depuis six mois. Alors, pourquoi pas ?", a lâché l'Ibérique.