OM - Pablo Longoria réagit au tirage au sort de la Ligue des Champions

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu cet après-midi, l'Olympique de Marseille se retrouve dans le groupe C aux côtés du FC Porto, de Manchester City et de l'Olympiakos. Un tirage au sort plutôt clément.

Le directeur sportif Pablo Longoria a réagit au micro de la chaîne Téléfoot. "Un tirage est toujours compliqué car c'est les 32 meilleures équipes européennes. On doit dire qu'on a un groupe ouvert. Groupe où il y aura des rencontres spéciales, André retourne à Porto, ça va être un match émotionnel pour lui. Manchester City est une des équipes les plus fortes d'Europe, avec des ambitions importantes qu'il est toujours difficile d'affronter. Ils ont acheté Ruben Dias, Aké et Ferran Torres. L'OM a toujours l'obligation d'être compétitif en Europe."