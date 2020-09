OM - Pablo Longoria se voit sur le long terme à Marseille

Recruté fin juillet au poste de "head of football", l'équivalent du directeur sportif, Pablo Longoria a déjà eu le temps de défaire ses valises à Marseille. Et il ne compte pas les refaire de si tôt... "Quand je suis venu à Marseille, j’ai dit une chose importante. Je veux faire un projet à long terme", rappelle le dirigeant espagnol, dans une interview relayée sur les médias de l'OM. "J’ai choisi Marseille car je pense que l’on peut développer ensemble un projet sur le long terme. C’est très important pour moi, j’espère durer ici et avoir les résultats afin de pouvoir rester ici longtemps."

Depuis son arrivée, l'OM a fait venir Yuto Nagatomo, libre de tout contrat. Avant la fin du mercato (5 octobre), le club olympien espère encore faire venir un attaquant. "Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant", précise néanmoins Longoria.