OM - Pablo Longoria va prendre son temps pour trouver un nouveau coach

André Villas-Boas a démissionné mardi dernier de ses fonctions avant d'être par la suite mis à pied par sa direction. Alors qu'une bataille juridique pourrait s'installer entre Jacques-Henri Eyraud et le Lusitanien, Pablo Longoria lui se charge de trouver celui qui prendra désormais sa place sur le banc du stade Vélodrome. Après une semaine de recherche, le club phocéen s'est heurté à de nombreux refus car la plupart des entraineurs contactés ne souhaitent pas arriver en cours de saison.

Si Jorge Sampaoli qui est la priorité de la direction marseillaise se verrait bien débarquer sur la Canebière avant le mois de juin, ce dernier est sous contrat jusqu'en décembre et la saison de championnat au Brésil se termine le 26 février. Le directeur sportif espagnol a par conséquent pris la décision de finalement prendre son temps pour trouver le nouveau technicien olympien. Selon les informations de L'Equipe, l'intérim de Nasser Larguet a été prolongé au moins jusqu'à la fin de la semaine. Celui qui est initialement le directeur du centre de formation sera sur le banc pour les deux prochaines rencontres face à Auxerre ce mercredi en Coupe de France et Bordeaux en Ligue 1 ce dimanche. L'état-major phocéen espère d'ici là avoir avancé sur le dossier de l'ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili.