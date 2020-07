OM - Pape Gueye a déjà un surnom dans le vestiaire

Une semaine après son arrivée à l'OM, Pape Gueye s'est "très bien intégré" au groupe comme l'a expliqué André Villas-Boas dans une interview pour L'Equipe. Les joueurs marseillais ont déjà trouvé un surnom à la nouvelle recrue, il s'agit de "La Pioche", comme le révèle Jordan Amavi, dans un entretien à La Provence. Drôle de coincïdence quand on sait que "La Pioche" est également le surnom donné à Paul Pogba qui est l'une des sources d'inspiration du joueur de 21 ans.

Le milieu de terrain a déjà conquis ses nouveau partenaires. "Il a de longues jambes, et beaucoup de qualités", analyse Amavi. "Il a un peu ce style très fin avec ses longs compas et à l'aise techniquement. Il est discret mais sur le terrain il va au duel". Le latéral gauche olympien estime que Gueye va apporter "un peu plus" à l'équipe marseillaise.