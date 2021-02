OM - Pape Gueye avant OM-OL : "Si on peut les priver d'être champion, on va le faire"

En ce vendredi après-midi, Pape Gueye (21 ans), le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, a fait face à la presse. Avant la réception de l'Olympique Lyonnais, ce dimanche soir (21 heures, Stade Vélodrome) pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1, l'ancien joueur du Havre AC (21 matches disputés en championnat cette saison, 1 but) a affiché ses ambitions pour la fin de la saison, exprimant par ailleurs une envie très claire de faire tomber les Gones.

"Si on gagne dimanche ça peut être un déclic pour la fin de saison. On a pour objectif d'aller grappiller quelques places pour le podium. On sort de quatre matches sans défaite, on a retrouvé un groupe. On n'a pas perdu à Bordeaux à neuf (0-0), on a su revenir contre Nantes (1-1). Il y a de bonnes choses. Si on peut les priver (Ndlr, l'Olympique Lyonnais) d'être champion, on va le faire", a lancé le numéro 22 des Ciel-et-Blanc, qui ne regrette pas son choix d'avoir rallié la Canebière : "Je suis à l'OM, je côtoie de grands joueurs au quotidien, c'est pour ça que j'ai signé ici. Je sens que je progresse de jour en jour".