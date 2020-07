OM - Pape Gueye déjà persuadé d'avoir fait le bon choix

Auteur de son premier but pour son premier match avec l'Olympique de Marseille en amical face à Pinzgau (victoire 5-1), Pape Gueye fait forte impression du côté de l'OM. Le jeune milieu de terrain de 21 ans, arrivé libre de tout contrat en provenance du Havre cet été, est donc l'un des joueurs à suivre cette saison côté phocéen et semble déjà pleinement intégré au vestiaire. Pour le site officiel du club, l'ancien du Havre est revenu sur ses premier pas et ce qui l'a marqué depuis son arrivée.

"C'est autre chose. (...) C'est l'Olympique de Marseille, c'est vrai qu'il y a eu un changement, au niveau de tout. Que ce soit l'organisation, les séances d'entraînement, l'intensité aux entraînements. Au début, j'étais surpris par l'intensité. Je savais que ce n'était pas pareil mais il y avait beaucoup d'intensité, on s'entraîne avec de grands joueurs et de bons jeunes et c'est ce qui fait que je pense avoir fait le bon choix pour progresser tout au long de ma carrière" a-t-il déclaré.