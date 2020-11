OM - Pascal Olmeta démonte Dimitri Payet : 'Ce n'est pas normal de faire 100 kilos...'

Dimitri Payet est dans le collimateur des fans et suiveurs de l'Olympique de Marseille ! Le milieu offensif de 33 ans, qui a manqué son pénalty face au FC Porto (défaite 0-3) mardi, est fantomatique depuis le début de la saison et certains en ont ras-le-bol. C'est notamment le cas de Pascal Olmeta, qui a dégommé le numéro 10 marseillais dans les colonnes de La Provence.

"J’étais en visio avec mon fils qui est au centre de formation de l’AS Monaco, et j’ai senti sa déception quand Dimitri a raté le penalty. Ça ma touché. Le pire, c’est quand tu vois les minots déçus alors que certains joueurs qui ont perdu 3-0 ont le sourire. Ça me donne envie de me mettre des gifles… Et puis, quand tu es professionnel, ce n’est pas normal de faire 100 kilos, ce n’est pas aimer son club", a-t-il lâché.