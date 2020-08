OM - Patrice Evra justifie son coup de pied au supporter marseillais

Patrice Evra, arrivé en janvier 2017 à l'OM, n'aura pas laissé de grands souvenirs aux supporters marseillais. L'ex-international français s'est plus fait remarquer en dehors que sur le terrain. Lors d'un échauffement de match d'Europa League en novembre 2017 à Guimaraes, le latéral gauche s'en est violemment pris à un supporter olympien en lui envoyant un coup de pied. Un geste inacceptable pour le club, qui, quelques jours plus tard, a résilié le contrat du Français.

L'ex-joueur mancunien, aujourd'hui à la retraite, est revenu sur cet épisode dans un entretien à The Guardian. "Il m'a dit que j'étais un singe et il me menaçait de me trancher la gorge ainsi que la gorge de mes enfants. J’ai réagi parce que je suis humain. Depuis j’ai beaucoup médité et ça aide", a-t-il confié. Au total, Evra a joué 21 matches avec le maillot bleu et blanc.