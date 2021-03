OM - Payet : "On a besoin d'un coach qui nous aide"

Le milieu de terrain offensif de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, s'attend à ce que l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais provoque "un électrochoc" au sein du groupe phocéen.

"C'est toujours intéressant, on l'a vu avec Nasser (Larguet, l'intérimaire). Il y a toujours le fameux électrochoc avec l'arrivée d'un nouveau coach", a estimé le joueur réunionnais et d'aborder l'arrivée de Jorge Sampaoli : "C'est quelqu'un que je ne connais pas mais on va vite apprendre à se connaître. La trêve va arriver rapidement, ça va nous permettre de faire connaissance".

Relancé sur le sujet, le numéro 10 des Ciel-et-Blanc a été très clair : "Peu importe la façon de faire, aujourd'hui on a besoin d'un coach qui nous aide, qui nous emmène dans son projet de jeu et qui peut nous faire gagner".