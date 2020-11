OM - Payet a digéré City et aborde le match 'de la dernière chance' face à Porto

Relégué sur le banc de touche lors de la lourde défaite concédée contre Manchester City (0-3) la semaine dernière en Ligue des Champions, Dimitri Payet (33 ans) a digéré ce choix opéré par André Villas-Boas. C'est, en tout cas, ce qu'a assuré le numéro 10 olympien ce lundi soir face à la presse, à la veille de défier le FC Porto dans le cadre de la 3ème journée de la compétition.

"Je suis quelqu'un qui aime jouer ce genre de match. J'étais déçu de ne pas jouer. Une stratégie a été mise en place par le coach. Il faut respecter ses choix", a indiqué le milieu de terrain offensif réunionnais, pleinement concentré sur l'affiche face aux Dragons : "On a essayé quelque chose pour demain. On n'a plus de marge de manoeuvre. Il faut prendre des points ici, si ce n'est plus. C'est notre dernière chance de pouvoir penser à une qualification", a-t-il conclu.