OM - Payet chambre (encore) le PSG, Gignac désapprouve

Dimitri Payet attendait depuis longtemps l'occasion de chambrer le PSG après un Classique. Le milieu offensif marseillais a pu assouvir ses envies après la victoire de l'OM au Parc des Princes, dimanche (0-1), en postant sur ses réseaux sociaux un montage de plusieurs joueurs phocéens, dont lui. On y retrouve aussi Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Duje Caleta-Car, Florian Thauvin, Steve Mandanda, André Villas-Boas et Alvaro Gonzalez, qui tient Neymar dans ses bras. "En bande organisée. C'est pas la capitale c'est Marseille bb", a ajouté Payet en légende.

Le post n'a pas tordu de rire son ancien coéquipier André-Pierre Gignac, qui lui a répondu d'un commentaire visiblement désapprobateur...

Gignac a pas l'air d'adorer le dernier post de Payet (et les 38 000 brésiliens qui l'insultent non plus 😅) pic.twitter.com/SJ1pcQg7ek