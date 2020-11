OM - Payet et les critiques qui 'font partie du jeu'

Cible des critiques depuis plusieurs semaines, Dimitri Payet (33 ans) dit les accepter. Pour le milieu de terrain offensif de l'Olympique de Marseille, qui devrait retrouver le onze de départ phocéen demain soir (21 heures, Estádio Do Dragão) lors de la 3ème journée de la Ligue des Champions face au FC Porto, elles font partie du jeu et lui permettent de se remettre en question.

"La critique fait partie du jeu. Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant, plus décisif", a ainsi lancé le numéro 10 des Ciel-et-Blanc en conférence de presse, et d'ajouter : "Physiquement, je me sens de mieux en mieux".