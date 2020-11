OM - Payet ferait le même poids que la saison dernière

Dimitri Payet réalise un début de saison compliqué et les commentaires négatifs sur son niveau de jeu et son état physique ne cessent de s'abattre sur le numéro dix de l'Olympique de Marseille. En 9 rencontres toutes compétitions confondues, l'international français n'a délivré qu'une seule passe décisive et inscrit seulement un but. Des statistiques qui pour beaucoup d'observateurs sont dues à son surpoids.

Si André Villas-Boas a déjà expliqué en conférence de presse que les mauvaises performances actuelles de son joueur ne sont selon lui pas liées à sa forme physique, c'est aujourd'hui un membre du staff qui vient au secours du milieu de terrain de 33 ans. "Je peux déjà vous dire que Payet a le même poids aujourd’hui que la saison dernière. Le même ! Le poids ne détermine pas ses performances, mais c’est tout un tas de facteurs qui les influencent" a affirmé le préparateur physique du club phocéen, José Mario Rocha dans La Provence. Un avis que ne semble pas partager le principal concerné puisque Dimitri Payet a entamé depuis plusieurs semaines un programme personnalisé pour se remettre en condition physique.