OM - Payet met en avant la belle réaction collective

Grâce à un doublé inscrit sur deux penalties identiques, Dimitri Payet (33 ans) a permis à l'Olympique de Marseille de renverser l'Olympiakos Le Pirée (2-1, résumé et notes), ce mardi soir à l'occasion de la 5ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Au micro de la chaîne RMC Sport, le milieu de terrain offensif phocéen a affiché sa satisfaction suite à ce bon résultat, soulignant au passage la belle réaction collective de son équipe.

"On savait que le match pouvait nous permettre de nous racheter de cette campagne et de prendre trois points très importants. (...) On prend malheureusement un but après un bon début de match. Mais voilà, quand on aurait baissé la tête ces dernières semaines, cette fois on a poussé, et bénéficié de deux faits de jeu pour pouvoir gagner ce match", a indiqué le Réunionnais à nos confrères et d'évoquer le parcours de l'OM dans la compétition : "Un sentiment mitigé, mais si on avait montré ce visage dès le début, on n'aurait peut-être pas pu finir premiers, mais on aurait pu faire mieux", a-t-il reconnu. "En gagnant ce match, l'objectif était de finir à la 3e place. On n'a plus notre destin entre les mains et pour réussir, il faudra aller gagner ce match à Manchester", a conclu le numéro 10 olympien.