OM - Payet n'a pas de doutes sur son avenir

Moins performant cette saison (4 buts en 21 matchs en Ligue 1 cette saison), le milieu offensif de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet (33 ans) traverse une période difficile, tout comme son club. Néanmoins, l'ailier, qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Phocéens, ne doute pas pour son avenir.

"Si les critiques peuvent remettre en cause mon futur ici ? Non, pas du tout, pas pour si peu. Je l'ai dit déjà, c'est même ce qui m'excite dans cette ville, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Même s'il ne faut pas avoir la mémoire courte, je pense que oui, je ne suis pas au niveau auquel on m'attend. Mais en aucun cas cela ne remettra en cause mon amour et mon travail pour ce club. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et ça m'a montré que malgré la mauvaise passe, on m'apprécie encore ici", a assuré le Français face à la presse.