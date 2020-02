Avant le déplacement de son équipe à Saint-Etienne ce mercredi pour la 23e journée de Ligue 1, Dimitri Payet, le milieu offensif de l'OM, évoque le faible rendement offensif actuel de l'OM.

"Je touche beaucoup de ballons. Payet était là dimanche mais on n'a fait 0-0 et on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Il faut qu'on soit plus efficace moi comme les milieux offensifs pour gagner les matchs" a-t-il déclaré.