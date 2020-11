OM - Payet revient métamorphosé à l'entrainement (video)

Les trêves internationales servent généralement à reposer les organismes et passer du temps en famille mais pas pour tous. En effet, Dimitri Payet a profité de cette coupure pour se remettre en condition physique. Son surpoids était notamment pointé du doigt depuis le début de la saison et le sujet laissait place à de nombreuses blagues de supporters adverses, puis de critiques de la part de ceux de l'OM avant que certains anciens joueurs phocéens ne tombent également sur le Réunionnais et sa méforme actuelle.

Selon les informations de RMC Sports, toutes ces critiques ont touché le numéro 10 de l'OM qui a pris la décision de se reprendre en main. En effet, l'ancien Hammers suit depuis la fin du mois d'octobre un programme personnalisé. Ce travail semble pour le moment porter ses fruits puisque Dimitri Payet est apparu avec quelques kilos en moins ce lundi matin à l'entrainement.