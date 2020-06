OM - Payet revient sur son refus de baisser son salaire pendant le confinement

Suite à l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1 acté le 30 avril dernier, Dimitri Payet (33 ans), le milieu de terrain offensif de l'Olympique de Marseille, avait refusé une baisse de salaire. Alors qu'il vient tout juste de prolonger son bail sur la Canebière en consentant de gros efforts financiers, le Réunionnais est revenu sur ce sujet. "En ce qui concerne la baisse des salaires pendant le confinement je l'assume mais je ne pouvais pas le faire. Je voulais faire quelques chose de plus concret et de plus symbolique", a lancé le numéro 10 des Ciel-et-Blanc face à la presse, et d'étayer ses propos.

À lire aussi : Villas-Boas rend hommage à Payet

"Pour rentrer dans le détail, j'ai trois entreprises, j'en ai fermé une. Il y en a une deuxième que j'essaie de sauver, mais ça va être compliqué. J'ai des engagements. Ce sont des choses personnelles. Je ne pouvais pas durant cette période faire cet effort-là", a poursuivi le natif de Saint-Pierre, assurant que les critiques dont il a été la cible n'ont pas joué sur son choix d'une prolongation à bas coût : "La réflexion était avant ça. J'assume entièrement ce que je fais, je sais où je veux aller et aujourd'hui, si j'ai fait ça, ce n'est pas par rapport à ce qui s'est dit, ça me passe au-dessus. Je ne m'attarde pas sur cela".