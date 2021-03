OM - Payet salue le soutien et le "geste fort" de McCourt

Présent depuis lundi dans la cité phocéenne, Frank McCourt multiplie les entrevues. Après les supporters, le maire de la ville, et attendant d'accueillir Jorge Sampaoli, son nouvel entraîneur, le propriétaire du club olympien va aussi en profiter pour aller à la rencontre des joueurs. Un "geste fort" selon Dimitri Payet (32 ans), le milieu de terrain offensif de l'Olympique de Marseille.

"C'est prévu. C'est un geste fort. On l'a déjà vu pas mal de fois depuis qu'il a pris les rênes du club, à chaque fois qu'il nous a parlé, il nous a renouvelé sa confiance. Ça va nous faire du bien aussi d'échanger avec lui", a indiqué le Réunionnais en conférence de presse, et de préciser que l'effectif n'a jamais ressenti de pression particulière de la part de son propriétaire : "Bizarrement, après chaque discours qu'il nous a tenu, tout était dit. Vous vous dites qu'il n'est pas là, mais il est là en fait. Même quand on n'était pas bons, il nous a toujours soutenus. (...) On va essayer de faire en sorte de le lui rendre sur le terrain".