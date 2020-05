OM - Payet satisfait d'avoir tenu sa promesse

Si l'OM n'est pas encore à l'abris d'être privé de Ligue des Champions par le fair-play financier, lequel rendra son verdict courant juin, Dimitri Payet a au moins la satisfaction du devoir accompli et de la promesse tenue. Sur son compte Twitter, le Réunionnais a cité un tweet sur lequel apparaît des propos qu'il avait tenus il y a un an. "L'an prochain, je serai là pour faire une meilleure saison que cette année et atteindre enfin l'objectif qu'on s'est fixé" avait-il déclaré après une saison 2018-2019 manquée.

Vendredi soir, il a donc creusé dans les archives pour ressortir ce message et le commenter sobrement : "done ("fait")" a-t-il écrit en référence à la qualification obtenue par les Phocéens grâce à leur deuxième place au classement.