OM - Payet se réjouit de la décision de Villas-Boas

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Le célèbre vers d'Alphonse Lamartine tiré de son poème L'isolement était d'actualité à Marseille ces dernières semaines. Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, son bras droit, André Villas-Boas a sérieusement envisagé un départ de son poste d'entraîneur de l'OM, un an après son arrivée. Du côté des joueurs, la citation s'appliquait aussi puisqu'ils ont craint un départ de leur coach avec lequel ils ont noué une excellente relation. Finalement, tout s'est bien terminé puisque le Portugais a décidé de rester, pour le plus grand plaisir de Dimitri Payet. "Il avait tout le soutien du vestiaire. Il y a un an, peu de nous nous auraient vu à la deuxième place du classement avec un effectif aussi réduit. Il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit récompensés en atteignant l'objectif fixé. C'est aussi une super bonne nouvelle pour moi car on a réussi une bonne saison ensemble. Il adore le ballon, et moi, j'aime le beau jeu" a-t-il déclaré au Journal de l'Île de la Réunion.

"Au-delà de tout ce qu'on a pu dire, on arrive à se parler, à trouver des solutions tous ensemble, à laver son linge sale en famille. [...] Malgré tout ce qui a été rapporté ces derniers jours, il est toujours parmi nous. Il veut continuer l'aventure. C'est ce qui compte aujourd'hui. Quand on dit que l'OM est une famille, ce n'est pas que des mots. On a vraiment été ensemble, sans écouter les avis extérieurs. On est soudés quand ça concerne l'institution" a-t-il ajouté.