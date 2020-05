OM - Pelé et Sertic vont partir

A Marseille, de nombreuses incertitudes existent au sujet du prochain mercato. Le club a désespérément besoin de liquidités et plusieurs cadres pourraient quitter le club cet été, mais lesquels et à quel prix ? En revanche, l'avenir de deux remplaçants semble de plus en plus clair. En fin de contrat en juin prochain, Yoann Pelé (37 ans) ne sera pas prolongé par sa direction comme le rapporte le journal La Marseillaise. Même son de cloche pour Grégory Sertic (30 ans). Laissé au placard toute la saison, le milieu de terrain arrive au terme de son contrat et va pouvoir quitter le club librement.