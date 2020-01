OM - Pelé pas perturbé par sa situation contractuelle

En fin de contrat au 30 juin 2020, Yohann Pelé (37 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. À écouter le principal intéressé, sa situation contractuelle ne l'inquiète pas outre mesure : "Je n'y pense pas plus que ça. J'essaie de profiter de ce que je vis en ce moment. Il reste six mois excitants à vivre", a confié le gardien de but de l'Olympique de Marseille en conférence de presse ce vendredi après-midi, et de conclure : "On verra ce qui se passera au mois de juin, là c'est très tôt pour en parler".