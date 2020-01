OM - Pelé revient sur sa bourde face à Trélissac

Ils auront dû attendre la séance des tirs au but, mais les Marseillais se sont qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France en venant à bout de Trélissac ce dimanche (1-1, 2 t.a.b 4, résumé et notes). Pour eux, tout avait très mal commencé puisqu'ils ont concédé l'ouverture du score au bout de vingt secondes seulement, suite à une bourde de Pelé, pas vraiment aidé par Bouna Sarr. A l'issue du match, le deuxième gardien de l'OM est revenu sur cette erreur. "Avant le match, on s’était dit en plus de ne pas jouer vers l’arrière parce que le terrain était un peu compliqué. Et sur la première action, on fait tout le contraire de ce qu’on avait dit donc ça ne pouvait pas plus mal démarrer. Mais on a eu le bon état d’esprit pour revenir et se battre jusqu’au bout, parce qu’on était réduits à dix. Il a fallu jouer 120 minutes face à une équipe qui a montré de la qualité. C’est bien que ça se finisse comme ça" a-t-il déclaré.

"Forcément, on a envie de se rattraper, surtout pour que l’équipe puisse passer ce tour. Après, vous connaissez comme moi la loterie des penalties. Ça peut tourner dans un sens comme dans l’autre. Aujourd’hui, ça a tourné dans notre sens donc c’est bien" a-t-il ajouté au sujet de la séance des tirs au but lors de laquelle il s'est montré décisif à deux reprises. Son entraîneur, lui, n'a pas manqué de saluer sa prestation.