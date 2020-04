OM - Phliponeau affiche son envie pour l'avenir

Passé professionnel l'été dernier à l'Olympique de Marseille, Alexandre Phliponeau (20 ans) n'a jamais eu sa chance avec le groupe pro cette saison. Le jeune milieu de terrain a donc pensé à un départ l'hiver dernier. Mais, malgré les intérêts de plusieurs formations, le natif de la cité phocéenne est finalement resté sur la Canebière. Un sujet sur lequel il est revenu dans un entretien vidéo avec Chronos. "En janvier, il y a eu des possibilités mais j'ai décidé de rester à Marseille parce que les entraînements aux côtés de très bons joueurs me font progresser alors que je n'avais aucune garantie dans les autres clubs", a-t-il expliqué.

Quid alors de son futur ? Le principal intéressé, là aussi, a joué la carte de la franchise, affirmant qu'il a selon lui fait le tour de la réserve et du niveau National 2. Cet été, il devrait donc se mettre en quête d'un club d'un niveau supérieur, qui pourrait lui garantir un temps de jeu régulier et assez conséquent : "Le National 2 ? C'est un très bon championnat formateur, pour débuter. Après, je ne vous cache pas que c'est ma troisième saison dans cette division donc j'ai besoin, ou l'envie, d'aller un peu plus haut. À mon âge, j'ai besoin de jouer donc l'année prochaine sera décisive", a conclu le minot, lié à l'OM jusqu'au 30 juin 2022. Les dirigeants olympiens sont prévenus.