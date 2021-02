OM - Pol Lirola : "C'est un moment difficile"

Entré en cours de jeu face au PSG, Pol Lirola n'a rien pu faire pour inverser le score du match. Le latéral de l'OM disputait là son premier Classique (défaite 0-2) et regrette le réalisme des Parisiens. L'Hispanique a aussi évoqué le "moment difficile" que les Marseillais vivent ces derniers temps, avec 5 matchs sans victoire et surtout le départ d'André Villas-Boas.

"On a joué un match contre une grande équipe. Quand le PSG a des opportunités, il les met. C’est un moment difficile, on le sait tous, mais on est impliqué en tant qu’équipe et on va retrouver la victoire" a-t-il déclaré sur Téléfoot.