OM - Pour Strootman, les joueurs doivent assumer leurs erreurs après le nul

Titulaire au sein du milieu marseillais pour la première fois depuis le 12 février face à l'OL en Coupe de France, Kevin Strootman n'a pu empêcher le match nul de son équipe. Face à Amiens, les Marseillais se sont sabordés en fin de match vendredi soir (2-2, analyse et notes) et ont perdu deux points précieux face à un adversaire à leur portée. Conscients de leurs erreurs, les Phocéens savent qu'ils devront rapidement se ressaisir pour conserver leur deuxième place jusqu'au bout. Au micro de Canal +, l'international néerlandais a expliqué qu'il s'agissait d'une faute et qu'elle ne devait pas se reproduire.

"Comment j'explique qu'on se soit fait remonter ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas possible... C'était un match très important pour nous, on n'a pas très bien joué. Mais s'il y à 2-0, tu dois gagner... On a donné le but. On ne peut pas dire que c'est la faute de l'arbitre. On doit regarder nos erreurs, notre équipe, notre jeu. Mais à 2-0, si tu veux jouer la Ligue des champions, tu dois gagner un match comme ça" a commenté, à chaud, l'ancien romain.