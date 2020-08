OM - Prolongation quasi-actée pour Steve Mandanda

L'aventure entre Steve Mandanda et l'Olympique de Marseille n'est pas près de s'arrêter. Revenu en 2017, après un premier passage de neuf ans entre 2007 et 2016, le gardien de but tricolore s'apprête à prolonger son contrat avec le club phocéen. Selon Téléfoot, un accord est "en cours de finalisation" entre les deux parties, actuellement liées jusqu'en 2021.

Mandanda, qui a fêté ses 35 ans en mars dernier, sort d'une saison très convaincante, qui lui a rouvert les portes de l'équipe de France. Il y a quelques semaines, on évoquait la possibilité d'une prolongation du même type que celle offerte à Dimitri Payet, qui avait accepté de baisser son salaire pour étendre son engagement avec l'OM. Mandanda perçoit actuellement un salaire mensuel estimé à 360 000 euros brut.