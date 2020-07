OM - Prolonger comme Payet ? Mandanda botte en touche

En fin de contrat en juin 2021, Steve Mandanda (35 ans) entame sa dernière année de contrat à l'Olympique de Marseille. Le portier, auteur d'une grande saison 2019-20 avec l'OM, pourrait encore rendre de bons services aux Phocéens cette année mais son avenir reste encore très flou. En effet, contrairement à son coéquipier Dimitri Payet, qui a signé un contrat à long terme avec l'OM (2024) avec une potentielle reconversion par la suite, el Fenomeno ne souhaite pas encore s'exprimer sur la suite à donner à sa carrière.

"C'est très personnel. J'ai du mal à me projeter sur la fin de ma carrière, bien sûr je suis plus proche de la fin que du début mais je ne me vois pas dans l'après-foot, je suis encore à fond sur les terrains. J'ai encore besoin de tout ça. Il me reste, pour l'instant, une saison pour prendre un maximum de plaisir" a-t-il déclaré à L'Equipe.