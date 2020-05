OM/PSG - Dario Benedetto réitère son envie de voir Cavani à Boca Juniors

Très heureux à Marseille, qu'il a rejoint l'été dernier, Dario Benedetto (30 ans) reste à l'affût des informations sur son club de coeur, Boca Juniors. Et l'attaquant de l'Olympique de Marseille a encore fait de la publicité pour Edinson Cavani, l'attaquant du PSG.

"Ce serait beau de le voir à Boca, pour moi c'est un joueur extraordinaire. Et il me semblait qu'il voulait y aller. J'espère que Boca pourra avoir un attaquant de ce type, ce serait bien. Je savais par Nahitan Nández (ancien coéquipier de Benedetto à Boca) qu'il voulait aller à Boca... enfin qu'il aimerait venir non, mais qu'il aimait beaucoup Boca. J'aime ce joueur, il est très complet", a-t-il déclaré pour Fox Sports Argentine. Il y a plus d'un mois déjà, le Phocéen avait déjà dit que du positif pour l'Uruguayen.