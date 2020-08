OM/PSG - Eric Di Meco remet Dimitri Payet à sa place

Plusieurs joueurs marseillais se sont empressés de chambrer le PSG, sur les réseaux sociaux, dimanche après sa finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich (0-1). Le tweet de Dimitri Payet est celui qui a le plus fait réagir, notamment au sein même du vestiaire parisien où il serait très mal passé. Chez les observateurs aussi, le pied-de-nez du Réunionnais a interloqué certains, comme Eric Di Meco. Vainqueur de la C1 avec l'OM en 93, le consultant de RMC Sport a reproché à la nouvelle génération de "s'approprier l'histoire du club" pour chambrer l'adversaire, une attitude qu'il ne "supporterait pas" en tant que joueur parisien.

"J'ai un problème et c'est peut-être un problème de génération : j'ai du mal avec le chambrage via les réseaux sociaux par des joueurs en activité ou passés récemment et qui s'approprient l'histoire du club, alors que certains ne passent que vite fait sans marquer l'histoire du club", a expliqué Di Meco dans l'émission "Top of the foot". "Après, il faut assumer derrière. Il y a un PSG-OM qui va arriver (le 13 septembre au Parc des Princes, ndlr) et on va les surveiller particulièrement. En tant que joueur, après une finale que je viens de perdre, je supporterais mal de me faire chambrer par un mec que je vais rencontrer dans trois mois. Et je ne parle pas que de Payet, c'est générationnel, c'est un football que je ne connais pas."