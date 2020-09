OM - Quand Adil Rami s'est disputé avec le staff pour Caleta-Car...

Transféré à l'Olympique de Marseille au mois d'août 2018 contre 19 millions d'euros, après un titre de vice-champion du Monde glané avec la Croatie, Duje Caleta-Car a pris une bonne année pour appréhender le niveau de la Ligue 1. Le défenseur, auparavant à Salzburg, s'est petit à petit mis dans le bain du combat physique et tactique de l'élite française et a confirmé son énorme talent la saison passée, sous les ordres d'André Villas-Boas.

Aujourd'hui dans le viseur de clubs anglais et italiens, le Croate de 23 ans est l'un des cadres de la défense olympienne, à tel point qu'AVB lui a fait comprendre qu'il comptait sur lui cette saison. Mais si sa réussite est à mettre à son crédit, il a aussi pu compter sur plusieurs joueurs dans le vestiaire, dont un certain Adil Rami. Lors de sa première saison à Marseille, le jeune défenseur a été mis en confiance par le désormais ex-Marseillais, qui l'a pris sous son aile. On apprend ainsi dans L'Equipe que Rami s'est d'ailleurs disputé avec Paolo Rongoni, le préparateur physique du club durant l'ère Rudi Garcia, parce qu'il craignait que la charge de travail infligée à Duje Caleta-Car provoque une blessure. L'histoire retiendra surtout que la baisse de forme de Rami dans la deuxième partie de saison a permis à DCC de se révéler.